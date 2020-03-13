2020/03/13 | 12:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن "الغارات الانتقامية" في العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن "الغارات الانتقامية" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).