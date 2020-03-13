صحة السليمانية توجه دعوة عاجلة وتحذر: مئات الاشخاص لم يخضعوا للحجر

2020/03/13 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت صحة السليمانية من الأشخاص الذين اشتركوا في عزاء رجل الدين الذي توفي بسبب كورونا قبل أيام في المدينة بمراجعة الجهات المختصة لاجراء الفحوصات المطلوبة.وقال الدکتور صباح هورامې رئیس صحة السلیمانیة في حديث ورد لشفق نيوز، "انه یطلب کل من شارك فې مراسم العزاء لرجل الدین الذي توفي مصابا بفیروس کورونا فې السلیمانیة ان یزوروا صحة السلیمانیة لإجراء الفحوصات".وكشف هورامې ان هناك مئات الاشخاص ممن دخلوا السليمانية من ايران لم يخضعوا للحجر او أية فحصوات.

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