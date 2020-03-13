العمليات المشتركة تعلن أماكن وحصيلة خسائر غارات “صقر الانتقام” الامريكية

2020/03/13 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن خسائر الغارات الجوية التي نفذها مقاتلات حربية امريكية فجر اليوم على مواقع تابعة لفصائل مسلحة وللجيش العراقي واخرى مدنية، واصفة العملية بأنه “اعتداء سافر”.وذكر بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “تعرض العراق الى اعتداء سافر من طائرات امريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة […]

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