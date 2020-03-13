ضرائب على اصحاب الاجور المتوسطة والعالية..محمد شياع السوداني: هذه نصائحي بعد انهيار النفط

2020/03/13 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا النائب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الى ضرورة تشكيل حكومة جديدة مع رفدها بفريق متخصص من الاقتصاديين والماليين والقانونيين، مشيراً الى ضرورة اتخاذ اجراءات إصلاحية لا تمس بمصالحة الطبقة الفقيرة.وقال السوداني على صفحته في فيسبوك، إن “على الكتل السياسية الإسراع باختيار رئيس للوزراء؛ ومن ثم تشكيل الحكومة لكي تباشر مهامها […]

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