“العهد نيوز” ترصد احداث العالم بنقاط

2020/03/13 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد – كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7979 – تراجع مؤشر نيكاي لسوق الأسهم اليابانية صباح اليوم الجمعة بأكثر من 10 بالمائة بسبب تداعيات فيروس كورونا – هبوط كبير في مؤشرات أسواق المال الرئيسية في آسيا صباح اليوم الجمعة بسبب تداعيات فيروس كورونا – […]

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