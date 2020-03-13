عفرين: عمليات نبش الآثار تسبب انهيار مئذنة عمرها يفوق مئة عام

2020/03/13 | 13:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّلت جهات حقوقية مسؤولية انهيار مئذنة أحد الجوامع التي يتجاوز عمرها 100 عام، في ناحية شيخ الحديد-(شيه) بمدينة #عفرين شمالي حلب، إلى فصيل سليمان شاه المعروف «العمشات»، بعد قيامه بعمليات

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