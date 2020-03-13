ابراج جاكلين عقيقي: اجواء فلكية رابحة ومميزة تخدم مصالحك

2020/03/13 | 13:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليكم توقعات خبيرة الفلك جاكلين عقيقي لهذا اليوم

الحمل

مهنياً: تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب، وهذا يريحك بشكل لم يسبق له مثيل منذ مدة طويلة.

عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما.

صحياً: كثيرة الحلول الناجعة للإبقاء على وضعك الصحي سليماً، عليك الاختيار فقط.

الثور

مهنياً: تثير قضية مهنية انزعاجك وتسعى الى معالجة تتأرجح بين الايجابية والسلبية.



تشتد الازمة وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية تلطيف الجو.

عاطفياً: حبك للشريك أمر عظيم وهو دائماً يقف إلى جانبك في أصعب الأوقات، فلا تشكك في حبه.

صحياً: لا تتناول أكثر من صنف من الطعام على العشاء، وخصوصاً إذا كان بعضها غنياً بالدهنيات.

الجوزاء

مهنياً: لا تزال التأثيرات الفلكية مناسبة فتسهل عليك المهمة لكسب التأييد والتخفيف من السلبيات ومواكبة مجريات الأمور بمهارة وحنكة.

عاطفياً: كن لطيفا مع الحبيب ولا تتصرف بعنف تجاهه.



بعض العوائق المادية تقف في طريق العلاقة.

صحياً: تنازل عن عنادك بان الرياضة لا تفيد بشيء.



جرب لترى بأم العين.

السرطان

مهنياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.

عاطفياً: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها.



كن صريحاً معه وتوقف عن المراوغة.

صحياً: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيداً عن كل ما يعكر صفو حياتك .

الاسد

مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكنك تقيم وزناً لبعض التحذيرات، تقرر عدم الاستمرار على هذا النحو لئلا تحصد الخيبة.

عاطفياً: الثقة المتبادلة توفر لك وللشريك مزيداً من الراحة، فتفكران براحة أحدكما إلى جانب الآخر.

صحياً: نفذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.

العذراء

مهنياً: اجواء فلكية رابحة ومميزة تخدم مصالحك فالحظوظ الكبيرة ترافقك تطور مهم يحمل نوع من تغيير ويسهل امورك

عاطفياً: لا تستهزئ بردّة فعل الشريك، قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في كل شيء.

صحياً: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائياً والانتباه لصحتك.

الميزان

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم معلومات جيّدة تأتي عن طريق الوحي أو من خلال أحد النافذين، وكذلك يجلب لك مساعدة خفية يحملها القدر.

عاطفياً: قضية مستجدة لها علاقة بالشريك وتنجلي الأمور في موضوع كان غامضاً.



تذهب لاكتشاف ما هو مجهول.

صحياً: لا بأس من النهوض صباحاً والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل .

العقرب

مهنياً: نجاح مشروع لك يسلط عليك الضوء ويجعلك قبلة أنظار كبريات الشركات والعقود المغرية بغية الفوز بك، هنيئاً لك .

عاطفياً: يؤدي أحد المقربين دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك.

صحياً: إنطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة.

القوس

مهنياً: لا تجرب القدر ولا تذهب الى مجالات خطرة.



قد تنزعج لبعض الخلافات بالرأي، ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور.

عاطفياً: استمع الى مطالب الحبيب ولا تهملها، بإمكانك تلبية ما تعتبره غير مكلف.

صحياً: تجنب قدر الإمكان السكريات والحلويات، ولا سيما أن الجسم يحتاج إليها بكثرة في الطقس البارد.

الجدي

مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك.



لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.

الدلو

مهنياً: تعيش يوما متقلبا ضاغطا تحت تاثير القمر من العقرب وقد يطلب اليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين او القبول ببعض التنازلات في العمل.

عاطفياً: تتاح لك اليوم فرص عاطفية جيدة وأجواء تشويقية وخصوصاً أن كوكب مارس في برجك يولد بعض الحماسة والآمال الجديدة.

صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.

الحوت

مهيناً: يوم واعد بتقدّم مهني أو ربّما اجتماعي، وتزدهر عملية التواصل مع الزملاء وتبدو العلاقات ممتازة.

عاطفياً: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك الا الاثار السلبية، فكن حذراً.

صحياً: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.

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