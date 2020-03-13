صور جديدة تظهر آثار الدمار الذي ألحقه القصف الأمريكي بمطار كربلاء

2020/03/13 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أظهرت صورة جديدة، الجمعة (13 آذار 2020)، آثار الأضرار التي لحقها القصف الأمريكي، بمطار كربلاء، ليلة أمس.

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (13 آذار 2020)، بياناً بشأن القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي وفي عدد من مناطق مختلفة في محافظات العراق.

أدناه نص البيان:

في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة المصادف 13 آذار 2020

تعر

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (13 آذار 2020)، أن العراق تعرض لاعتداء سافر من الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقرات الجيش والحشد الشعبي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "العراق تعرض الى اعتداء سافر م

بغداد اليوم-الانبار

أفاد مصدر أمني من محافظة الانبار، الجمعة (13 آذار 2020)، بمقتل عنصر بالحشد العشائري وجرح آخرين بهجوم مسلح.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوماً مسلحاً استهدف أحد النقاط بين هيت والمحمدي، ما أدى الى مقتل أحد

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