السليمانية تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والمحافظة تقرر إيقاف وسائل النقل

2020/03/13 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أكدت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة (13 اذار 2020)، تسجيل سبع إصابات بفايروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.

وقال وزير صحة كردستان سامان البرزنجي في تصريح صحفي، إن "سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في محافظة السليمانية".





وأشار الى أن "ست إصابات هي من ضمن أقارب المتوفى الأخير، وواحد وصل من إيطاليا".

بدوره، أعلن محافظ السليمانية، اليوم الجمعة، اغلاق جميع الطرق بين مدينة السليمانية والاقضية والنواحي للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي، إن "اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا اجتمعت في محافظة السليمانية، واصدرت عدة قرارات للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، داعيا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية".

وأضاف، أن "اللجنة العليا قررت ايقاف حركة المواطنين بين مدينة السليمانية والاقضية والنواحي، باستثناء الوفود الدبلوماسية والطواقم الطبية والقوات الامنية واعتبارا من منتصف اللية الجمعة ولغاية يوم 28/3/2020".

وتابع: "قررنا ايقاف جميع وسائل المواصلات كالباصات في داخل مدينة السليمانية وخارجها الى اشعار آخر، بالإضافة الى اغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والاماكن المزدحمة داخل مدينة السليمانية الى اشعار آخر".

ودعا محافظ السليمانية، "جميع المواطنين الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج الى لحالات الضرورة القصوى والالتزام التام بالتعليمات الصحية".

وكانت وزارة الصحة في اقليم كردستان، قد أصدرت، الخميس 12 اذار 2020، حزمة من القرارات والاجراءات للاسواق والاماكن العامة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حزمة القرارات تبدأ من إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والمطاعم"، مبينة أن "المطاعم تستطيع العمل عن طريق ارسال المؤكلات عن طريق التوصيل فقط، وغلق جميع المطاعم للاكلات السريعة بدءا من اليوم".

ووجهت وزارة الصحة في الاقليم بـ"غلق الاسواق الشعبية والاماكن المغلقة، وايقاف حركة الحافلات الكبيرة والصغيرة الخاصة بنقل المواطنين"، مشددة على "التزام سائقي سيارات الاجرة بالاجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامان واستخدام مواد التعقيم".

وبخصوص اجراءا المؤتمرات الصحافية، وجهت بـ"حضور شخص واحد فقط وذلك في سبيل تقليل حالات الازدحام والاختلاط، مع ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ابتعاد الصاحافيين ما لا يقل عن 2 متر عن منصة المؤتمر الصحافي، وان تكون المسافة بين الصحفي والاخر على الاقل مترا واحدا".

وأشارت صحة الاقليم إلى "ضرورة ان يرتدي العاملون في الماركتات والمحلات والاسواق الكمامات وارتداء القفازات الطبية واستخدام مواد التعقيم الكحولية لتعقيم الايدي".

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " حريقا نشب في منزل بمنطقة مناوي باشا، وسط محافظة البصرة".

وأضا

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