2020/03/13 | 13:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة العمليات المشتركة : القصف الامريكي لايمت لاي شراكـة وستكون له عواقب ترتد على الجميع بأشد المخاطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 13:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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