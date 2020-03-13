نائب: قصف مواقع الحشد يطرح تساؤلات حول طبيعة الوجود الأمريكي في العراق وهل يقتصر على التدريب أم أنه احتلال صريح

2020/03/13 | 13:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عالية نصيف ان القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي الليلة الماضية يطرح عدة تساؤلات حول حقيقة وطبيعة الوجود الأمريكي في العراق وهل يقتصر على التدريب أم أنه […]

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