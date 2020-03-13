رئاسة الجمهورية تستنكر القصف الاجنبي: إضعاف للهيبة وسيؤدي لـ”اللادولة”

2020/03/13 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: استنكرت رئاسة جمهورية العراق، اليوم الجمعة، الغارات الجوية الامريكية على مواقع للحشد الشعبي والجيش العراقي ومواقع مدنية في عدة مناطق فجر اليوم، مشيرة الى ان الانتهاكات المستمرة تُضعف قدرات الدولة العراقية وهيبتها وقد تؤدي الى منزلقات حالة اللادولة.وذكر بيان صادر عن الرئاسة، “تستنكر رئاسة الجمهورية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة […]

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