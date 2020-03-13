2020/03/13 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مدينة العاب ومنتجع ديزني لاند في كاليفورنيا عن إقفال ابوابها امام الزائرين حتى نهاية آذار/ مارس الجاري، بسبب مخاطر انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة.هذا الإقفال ليس الأول لديزني لاند، بل هو الرابع في التاريخ، اذ تم إقفال ديزني لاند في العام 1963 وذلك حداداً على اغتيال الرئيس جون كينيدي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابع مرة في تاريخها.. ديزني لاند تغلق ابوابها بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابع مرة في تاريخها.. ديزني لاند تغلق ابوابها بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).