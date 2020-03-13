بالصور .. آثار الاعتداء الأميركي على قطعات الجيش والحشد الشعبي

2020/03/13 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية( واع) صور توثق آثار الاعتداء الأميركي على قطعات الجيش والحشد الشعبي

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