2020/03/13 | 13:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تستنكر القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع داخل الاراضي العراقية تستنكر رئاسة الجمهورية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل اراضي العراق و من ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء […]

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