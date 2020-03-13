بريطانيا تشيد بالهجوم الاميركي على مقار الحشد: كان سريعاً وحاسماً

2020/03/13 | 13:38 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أشادت بريطانيا، الجمعة، بالهجوم الذي شنته أميركا على مقار الحشد الشعبي والقوات الامنية في العراق.

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