رئاسة الجمهورية: القصف الأجنبي يعد انتهاكاً للسيادة الوطنية واضعاف ممنهج لقدرات الدولة

2020/03/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أستنكر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الجمعة (13 آذار 2020)، القصف الامريكي الذي استهدف مواقع عد...





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