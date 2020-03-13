مجهولون يغتالون مواطناً في قضاء الزبير بالبصرة

2020/03/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، في محافظة البصرة، الجمعة (13 آذار 2020)، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال مو...





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