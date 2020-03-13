2020/03/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر أمني، في محافظة البصرة، الجمعة (13 آذار 2020)، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال مو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجهولون يغتالون مواطناً في قضاء الزبير بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - البصرة
أفاد مصدر أمني، في محافظة البصرة، الجمعة (13 آذار 2020)، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال مو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجهولون يغتالون مواطناً في قضاء الزبير بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجهولون يغتالون مواطناً في قضاء الزبير بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).