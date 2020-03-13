صحة الرصافة تحتفي بتماثل حالات جديدة مصابة بكورونا للشفاء التام

2020/03/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، الجمعة (13 آذار 2020)، تماثل ثلاث حالات ...





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