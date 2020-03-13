2020/03/13 | 13:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية : القصف الاجنبي انتهاك للسيادة الوطنيـة.. ومعالجة الاوضاع تأتي بدعم الحكومة للقيام بواجباتهـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 13:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية : القصف الاجنبي انتهاك للسيادة الوطنيـة.. ومعالجة الاوضاع تأتي بدعم الحكومة للقيام بواجباتهـا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية : القصف الاجنبي انتهاك للسيادة الوطنيـة.. ومعالجة الاوضاع تأتي بدعم الحكومة للقيام بواجباتهـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).