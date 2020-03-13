العمليات المشتركة تحذر من مخاطر القف الامريكي : لا يمت لاي شراكـة

2020/03/13 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدت، قيادة العمليات المشتركة، القصف الصاروخي الامريكي على مواقع الحشد الشعبي والجيش، بانه تصرف خارج إرادة الدولة العراقية واعتداء على سيادتها ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون.وقال بيان لقيادة العمليات، تلقته، العهد نيوز، اليوم الجمعة، ان “هذا الاعتداء لا يمت لاي شراكة او احترام لسيادة العراق وسلامة ارضه وسمائه ومواطنيه وستكون له […]

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