انقسام عراقي حول ضربة التاجي

2020/03/13 | 13:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم الصاروخي الذي إستهدف قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة بغداد وتحديداً الجناح الاميركي او مايعرف بالتحالف الدولي ، مثل صفعة لواشنطن واول اختبار لصبرها بعد ان قُتل جنديان امريكيان بريطاني […]

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