السليمانية تعلن 7 اصابات جديدة بكورونا

2020/03/13 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستانأعلنت دائرة صحة السليمانية، اجلمعة، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتجدد.وبين أن 6 اشخاص من المصابين هم من عائلة رجل الدين الذي توفي في السليمانية مؤخرا.ولفتت في بيان ان الحالة السابعة تعود لشخص بعد عودتە من ایطالیا.وبذلك ترتفع اعداد الاصابات في اقليم كردستان الى 27 حالة، 19 في السليمانية، 8 في اربيل ، وسجلت السليمانية ايضا حالة وفاة واحدة.وطالبت صحة السليمانية في وقت سابق من اليوم من الأشخاص الذين اشتركوا في عزاء رجل الدين الذي توفي بسبب كورونا قبل أيام في المدينة بمراجعة الجهات المختصة لاجراء الفحوصات المطلوبة.وقال الدکتور صباح هورامې رئیس صحة السلیمانیة في حديث ورد لشفق نيوز، "انه یطلب کل من شارك فې مراسم العزاء لرجل الدین الذي توفي مصابا بفیروس کورونا فې السلیمانیة ان یزوروا صحة السلیمانیة لإجراء الفحوصات".وكشف هورامې ان هناك مئات الاشخاص ممن دخلوا السليمانية من ايران لم يخضعوا للحجر او أية فحصوات.

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