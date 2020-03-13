رسميا.. إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

2020/03/13 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في دول القارة العجوز.

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