مصدر امني لـ” العهد نيوز” استشهاد احد مقاتلي العشائر واصابة اثنين اخرين بهجوم مسلح غربي الانبار

2020/03/13 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في محافظة الانبار اليوم ،الجمعة، بأن احد مقاتلي العشائر استشهد واصيب اثنين اخرين بهجوم مسلح غربي الانبار .وقال المصدر لـ” العهد نيوز”، ان ” نقطة تفتيش تابعة لقوات الحشد العشائري في منطقة الروضة بقضاء هيت غربي الانبار، تعرضت للهجوم مسلح من قبل مجرمي داعش، ما ادى الى استشهاد […]

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