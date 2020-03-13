لبنان على انغام فيروز..حملة “خليك بالبيت” للوقاية من كورونا (فيديو)

2020/03/13 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تنوعت طرق الوقاية من وباء كورونا في لبنان، الا ان تزايد الاصابات والوفيات الناجمة عنه صعد من وتيرة حملات الحظر على التنقل في الاماكن العامة، حتى انطلقت حملة “خليك بالبيت”.خليك بالبيت ..🏠حملة اطلقها اعلاميين لبنانيين لنشر التوعية بمخاطر كورونا للسيطرة عليه متى يطلقونحملة للتوعية بمخاطر حزب الشيطان الايراني […]

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