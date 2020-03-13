صور+فيديو.. جوامع بكركوك تقيم صلاة الجمعة رغم المنع

2020/03/13 | 14:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / فتحت بعض الجوامع في محافظة كركوك أبوابها لأداء مراسم صلاة الجمعة برغم ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا والمخاوف من انتشاره لاسيما في التجمعات العامة.وقال مُلا وليد جباري مؤذن جامع (رسول الله)، في تصريح لشفق نيوز، إن "بعض ابواب الجوامع في محافظة كركوك فتحت لأداء صلاة الجمعة برغم المنع وقلة المصلين بسبب فيروس كورونا"، مردفاً "نؤدي الصلاة وندعو الله ان يبعد هذا الوباء".يشار الى ان عدة مراقد دينية في عموم العراق وفي إقليم كوردستان كانت قد أعلنت انها بصدد الغاء صلوات الجماعة في تلك الأماكن للخوف من انتشار المرض وتفشيه.

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