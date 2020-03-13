2020/03/13 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل الأراضي العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تهيب بالمجتمع الدولي دعم العراق واحترام سيادته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تهيب بالمجتمع الدولي دعم العراق واحترام سيادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).