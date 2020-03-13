صحة الرصافة: تماثل ثماني حالات مصابة بكورونا من أصل 12 حالة

2020/03/13 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، شفاء ثماني حالات مصابة بفيروس كورونا.

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