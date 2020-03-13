2020/03/13 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] استنكرت رئاسة الجمهورية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل اراضي العراق و من ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء، وادى الى استشهاد وجرح منتسبين في القوات الامنية العراقية ومدنيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية: القصف الاجنبي انتهاك للسيادة ونحذر من إنزلاق العراق لحالة اللادولة والفوضى) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية: القصف الاجنبي انتهاك للسيادة ونحذر من إنزلاق العراق لحالة اللادولة والفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).