إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

2020/03/13 | 14:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في دول القارة العجوز.وذكر “اليويفا” في بيان أصدره الجمعة: “جميع المباريات في مسابقات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، لن تتم في الأسبوع المقبل”.وأضاف البيان: “في ضوء التطورات بسبب انتشار فيروس

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