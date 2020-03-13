برهم صالح: القصف الأجنبي انتهاكاً للسيادة الوطنية

2020/03/13 | 14:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئاسة الجمهورية، الجمعة، أن القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل اراضي العراق ومن ضمنها مطار كربلاء، تحت الإنشاء، انتهاكاً للسيادة الوطنية، داعية المجتمع الدولي الى دعم العراق واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل.ونقل بيان عن الرئاسة وتلقته وكالة صدى، “تستنكر رئاسة الجمهورية القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل اراضي العراق ومن ضمنها

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