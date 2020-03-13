عزل فريق ايفرتون بالكامل بعد ظهور اصابات بكورونا

2020/03/13 | 14:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نادي إيفرتون، صباح اليوم الجمعة، دخول الفريق بالكامل في حجر صحي، بسبب فيروس كورونا.

وقال إيفرتون في بيان رسمي "نؤكد أن لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي بالكامل يقومون بفترة من العزل الذاتي، بعد الحصول على المشورة الطبية".

وأضاف "تم اتخاذ هذه الخطوة بعدما أبلغ أحد اللاعبين في الفريق الأول عن أعراض تتوافق مع فيروس كورونا".

وتابع "النادي على اتصال منتظم مع اللاعب المشتبه في إصابته، ويراقب صحة جميع اللاعبين والموظفين".

وأردف "صحة وسلامة جميع لاعبي إيفرتون والموظفين تعد أولوية مطلقة للنادي.



لذلك اتخذنا قرار إغلاق جميع أماكن العمل التابعة له".

وأتم "يستمر إيفرتون في الالتزام بالمبادئ التوجيهية للحكومة فيما يتعلق بإغلاق المنشآت وصحة الموظفين، وسيناقش الخطوات التالية فيما يتعلق بالتجهيزات القادمة مع البريميرليج".

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