فرنسا تعلق جميع المباريات بسبب كورونا

2020/03/13 | 14:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت رابطة دوري كرة القدم الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها قررت تعليق جميع مباريات بطولتي دوري الدرجة الأولى والثانية في البلاد حتى إشعار آخر بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.

ويأتي إيقاف المباريات في فرنسا في الوقت الذي امتد فيه تأثير انتشار الفيروس إلى الكثير من الأنشطة والأحداث الرياضية والثقافية والفنية والاقتصادية حول العام.

كما تسبب الفيروس، منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، في وفاة أكثر من 4900 شخص حول العالم إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بالعدوى.

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