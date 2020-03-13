2020/03/13 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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الصدر: نحن لسنا دعاة سلم مع ’’المحتل’’ لكننا نراعي الظروف المحيطة بالشعب العراقي

يتبع .



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بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (13 آذار 2020)، إلى ضبط النفس وتجنيب العراق التوترات والصراعات، بعد القصف الامريكي الذي استهدف عدداً من مواقع الحشد الشعبي في العراق.

وقال الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"

بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الجمعة (13 آذار 2020)، أن القصف الأمريكي الذي استهدف عدداً من مواقع الحشد الشعبي يعد عدواناً سافراً ومحاولة لإعادة المجاميع الإرهابية، بحسب تعبيره.

وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

أستنكر رئيس الجمهورية، برهم صالح، الجمعة (13 آذار 2020)، القصف الامريكي الذي استهدف مواقع عديدة داخل الاراضي العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة الجمهورية تستنكر القصف الأجنب

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