الصدر يدعو إلى ضبط النفس وتجنيب العراق التوترات والصراعات

2020/03/13 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (13 آذار 2020)، إلى ضبط النفس وتجنيب العراق التوترات ...





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