قيادي صدري: القصف الأمريكي يعد عدواناً سافراً ومحاولة لإعادة ’’المجاميع الإرهابية’’

2020/03/13 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الجمعة (13 آذار 2020)، أن القصف الأمريكي الذي استهدف عدد...





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