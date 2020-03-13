المصريون يستقبلون

2020/03/13 | 14:10 - المصدر: فرانس 24

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تتناول هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" "خليك بالبيت"، حملة إعلاميي لبنان لمواجهة فيروس كورونا، وإقبال كويتي على المحال التجارية، وانتصار ووهان..



عبرة العالم العربي، والمصريون يستقبلون "التنين" بالضحك على مواقع التواصل، و"طماطم" تبعد مذيعة أردنية عن الشاشة، وأفضل خبز "باغيت" فرنسي بأيدي تونسية.

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