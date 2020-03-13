سيرين عبد النور تسأل زوجها: ماذا لو أصابني كورونا؟

2020/03/13 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علقت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، على اسئلة لمعجبيها بشأن اصابتها بكورونا.

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