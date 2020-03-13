2020/03/13 | 14:10 - المصدر: الغد برس

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الصدر يدعو لضبط النفس: لا ندعو للسلم مع المحتل لكننا نراعي ظروف ا

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الصدر يدعو لضبط النفس: لا ندعو للسلم مع المحتل لكننا نراعي ظروف العراق

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