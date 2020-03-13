مصر توقف رحلاتها إلى السودان بسبب كورونا

2020/03/13 | 14:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، عن تعليق رحلاتها الجوية الى العاصمة السودانية الخرطوم حتى اشعار اخر.

وقالت الشركة في بيان، انها الغت رحلاتها إلى الخرطوم، اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر، نظرا لقرار هيئة الطيران المدني السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان.

وطالبت الشركة من عملائها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة.

وكانت السلطات السودانية أعلنت أمس الخميس، تعليق حركة الطيران مع 8 دول بينها مصر، وإغلاق معابر برية معها، بسبب فيروس كورونا.

وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، قرارا دعا فيه جميع المواطنين السودانيين إلى تجنب السفر إلى عدة مناطق إلا للضرورة القصوى، والعمل على منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول الأجانب من مواطني الدول التي ثبت فيها الانتقال المحلي لفيروس كورونا وسط المجتمع.

وبين ان الدول هي: كوريا الجنوبية، الصين، إيطاليا، إيران، فرنسا، إسبانيا، اليابان وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أية دولة أخرى تضاف إلى هذه الدول من قبل اللجنة الفنية العليا، حسب مستجدات الوباء العالمي المعلنة بواسطة منظمة الصحة العالمية.

كما تقرر تعليق الرحلات مع تلك الدول، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية للوضع الوبائي، مشتملا على عدد الحالات وثبوت العدوى المحلية، مع إغلاق المعابر الحدودية المتاخمة لمصر، اشكيت، أرقين، حلفا النهري.

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