2020/03/13 | 14:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة حول القصف الامريكي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة حول القصف الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).