صور صادمة… خنادق لدفن ضحايا كورونا المتكدّسة في “قم” الإيرانيّة

2020/03/13 | 14:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صوراً للأقمار الصناعيّة في مدينة قم الإيرانيّة، تظهر زيادة في نشاط إحدى مقابر المدينة، وذلك مع ارتفاع أعداد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.ونشرت شركة تكنولوجيا الفضاء

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