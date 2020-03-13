الصدر يتراجع عن تهديده ويدعو الى تجنيب العراق

2020/03/13 | 14:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة على منصته في تويتر دعا فيها الى تجنيب العراق الصراعات والابتلاءات . وتاتي التغريدة بعد ان دعا الصدر في وقت سابق الى تشكيل مقاومة مسلحة لاخراج القوات الاجنبية من العراق واصفا اياها بالاحتلال . ايضا جائت التغريدة بعد قصف فصائل مسلحة معسكر التاجي ما ادى الى رد اميركي بقصف مواقع تابعة لهذه الفصائل في العراق .

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