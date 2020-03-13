السيد الحكيم يدين انتهاك سيادة العراق وقصف مقرات الحشد الشعبي و القوات الامنية

2020/03/13 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اليوم الجمعة، انتهاك سيادة العراق مطالباً الحكومة بالحفاظ على هيبة الدولة.وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة صدى ,إننا “ندين ونستنكر انتهاك الطيران الأجنبي سيادة العراق وقصف مقار للحشد الشعبي والقوات الأمنية في كربلاء المقدسة وبابل وواسط وصلاح الدين وغيرها وبعض المنشآت المدنية”.واضاف :” واننا في

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