عاصفة “التنين” تتسبّب بقتلى في مصر

2020/03/13 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة “التنين” تسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في مصر.وهيئة الأرصاد الجوية تتوقع ازدياد سرعة الرياح واستمرار الطقس السيئ الذي تشهده البلاد.توقع مسؤولٌ في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الجمعة، ازدياد سرعة الرياح واستمرار الطقس السيئ الذي تشهده البلاد.وتسببت العاصفة “التنين” بوفاة ما لا

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