الملا يصف امريكا بـ “البلطجية”

2020/03/13 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وصف الشيخ خالد الملا، التصرفات الامريكية، بـ “البلطجية”، وانها لا تراعي الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.وقال في بيان، له اليوم الجمعة، ان “امريكا تتصرف كبلطجية لا تراعي الظروف الصعبة التي يمر بها العراق بشكل خاص من إحتقان سياسي ومأزق إقتصادي وتحديات الكورونا فتتعدى على السيادة مرات ومرات وتقتل شباباً بعمر […]

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