بالصور.. اثار القصف الامريكي على المقرات العسكرية العراقية

2020/03/13 | 14:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، صوراً تظهر آثار القصف الامريكي الذي استهدف مقارا عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد امس الخميس....

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