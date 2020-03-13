الرئاسة العراقية تستنكر الانتهاك الاميركي للسيادة الوطنية

2020/03/13 | 14:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الرائسة العراقية بيانا تستنكر فيه القصف الأميركي على مواقع القوات العراقية وتعتبره انتهاكاً للسيادة الوطنية....

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