شاهد: عراقي نقلته الامارات من ووهان: كنا على شفير الموت بعد حظر كورونا

2020/03/13 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، لقاءً مع احد الطلبة العراقيين الذين تبرعت الامارات العربية المتحدة بإجلائهم من اقليم ووهان الصيني بعد بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي.وتحدث احد الطلبة الذين تم نقلهم على متن طائرات اماراتية الى مدينة الامارات الانسانية تفاصيل اخلائه من ووهان الى الامارات، وطبيعة التعامل معه.

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